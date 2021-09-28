Гнабри: «Футболисты «Динамо» играют в очень динамичный футбол»

Нападающий «Баварии» Серж Гнабри высказался накануне матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Динамо».

«Игроки «Динамо» играют в очень динамичный футбол и ожидают переключения ситуаций. Многие из них играют в сборных своих стран. Нас ожидает непростой матч.

Победа над «Барселоной» была очень важной и помогла нам, но завтра нас ждёт другой соперник и мы должны быть готовы к этому. Мы должны продемонстрировать такую же страсть и жадность победы, как это было в Испании», - цитирует немца пресс-служба УЕФА.

Напомним, что матч между «Баварией» и «Динамо» состоится 29 сентября в 22:00.