Нагельсманн – о разгромной победе над «Динамо»: «Могли выступить ещё лучше»

Вчера киевское «Динамо» так и не сумело составить сопротивление «Баварии» – немцы без проблем справились с оппонентом, забив в ворота украинцев пять безответных мячей.

Однако, главный тренер мюнхенской команды Юлиан Нагельсманн на пресс-конференции заявил, что его подопечные могли добиться лучшего показателя. «Мы уверены, что могли выступить еще лучше. Хотелось атаковать даже тогда, когда мы уже забили пятый гол. В общем, я доволен выступлением парней. Мячи были на любой вкус, но самое главное, что нам самим удалось сохранить свои ворота на замке», – приводит слова наставника пресс-служба УЕФА.

Стоит отметить, что после ничьи с мюнхенгладбахской «Боруссией» в стартовом туре Бундеслиги, «Бавария» выиграла все свои девять последующих поединков.