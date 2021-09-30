Андронов: ​«Не понимаю, зачем ​«Матч ТВ» берётся за показ матчей украинских команд»

Комментатор Алексей Андронов выразил мнение, что «Матч ТВ» не стоит транслировать матчи с участием украинских клубов.

«Не понимаю, зачем «Матч ТВ» берется за показ матчей украинских команд. То есть мне все понятно, я не в танке и не глухарь. Это - рейтинг. Украинцев у нас много. Много и просто симпатизирующих.

Украинский футбол прошел предельно понятный, ясный путь - с 2014-го. Шахтер покинул Донецк (да, навсегда). Динамо Киев едва не было обанкрочено прежним президентом страны. Их бюджет упал с 75-90 млн € до 25-30.

Показывать матчи украинских команд, и делать вид что «я не такая, я жду трамвая» - это нечестно и подло.

Киев выходит с 10 украинцами в составе, из которых 9 - свои воспитанники. Это так случайно вышло? Или у этого есть ПРИЧИНА?

Комментировать матчи украинских команд в 2021-м и делать вид, что «ничего не было», мы болеем за соседей - подлость.

Есть комментаторы, которые это понимают. Они хотя бы умеют «взять паузу». Как на поминках. Помолчать...

Зачем это каналу? Это же дикое и отвратительное позорище. Вас никто не уважает по обе стороны границы. Но вы продолжаете игру в «я не такая, я жду трамвая»...

И вот это беспрецедентное шулерство - есть и суть работы этого канала. «Мы вам все покажем, но ни хуана не расскажем». И про Зенит. И про Шахтер. И про Динамо Киев», - написал Андронов в своем Telegram-канале.