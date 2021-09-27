Контракт Луческу с киевским «Динамо» рассчитан до 2024 года

Контракт главного тренера киевского «Динамо» Мирчи Луческу рассчитан до 2024 года, а не до 2023 года, как сообщалось ранее. Об этом заявил президент киевлян Игорь Суркис.

Он пожелал Луческу здоровья (наставнику 76 лет - Прим. ред.) и отметил, что продлил контракт с ним до 2024 года, потому что в футболисты будут несерьёзно относиться к делу, если у тренера остался всего год по контракту, пишет ютуб-канал «Великий футбол».

Напомним, что Луческу возглавил киевское «Динамо» в 2020 году. Под его руководством киевляне стали чемпионами Украины, а также выиграли Кубок и Суперкубок страны. Ранее он тренировал донецкий «Шахтёр» с 2004 по 2016 год.