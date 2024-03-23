«Шахтёр» может продать свою звезду за 80-90 миллионов евро

Полузащитник сборной Украины и «Шахтёра» Георгий Судаков находится в сфере интересов итальянского «Наполи». Как сообщил в социальных сетях журналист Николо Скиры, неаполитанцам придется потратить большие деньги, чтобы подписать талантливого хавбека.

По данным источника, в контракте Судакова прописана клаузула в размере 150 миллионов евро. Но украинский клуб готов к обсуждению сделки за 80-90 миллионов грядущим летом.

Георгий находится в системе «горняков» с 2017 года. В текущем сезоне полузащитник поучаствовал в 24 поединках, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и две голевые передачи.