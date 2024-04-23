Шевченко: «Судаков может сделать большой шаг вперёд, если окажется в АПЛ или Серии А»

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко высказался о будущем полузащитника донецкого «Шахтёра» Георгия Судакова. Напомним, в услугах хавбека заинтересован целый ряд клубов из Италии и Англии, включая туринский «Ювентус» и «Ливерпуль».

«Судаков – очень интересный игрок, который может закрыть несколько позиций. Впервые я позвал его в сборную Украины ещё 3 года назад. Он большой талант, который может сделать большой шаг вперёд, если в будущем будет играть в Серии А или Английской премьер-лиге», – цитирует Шевченко журналист Николо Скира.

Судаков в этом розыгрыше чемпионата Украины отметился тремя голами и одним результативным пасом.