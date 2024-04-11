Украинский полузащитник стал целью «Арсенала», «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник сборной Украины и «Шахтёра» Георгий Судаков пользуется спросом на трансферном рынке. Об этом рапортует аккаунт DeadlineDayLive со ссылкой на источник.

У талантливого украинского хавбека есть несколько интересных вариантов продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. Заинтересованность в подписании футболиста проявляют лондонский «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Судаков сыграл 27 поединков на клубном уровне, забил семь мячей и отдал три ассиста. Срок контракта между 21-летним полузащитником и «Шахтёром» рассчитан до конца 2028 года. Его трансферная стоимость – 25 миллионов евро.