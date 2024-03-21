Евгений Коноплянка, известный украинский полузащитник в свои 34 года решил завершить профессиональную карьеру футболиста. Об этом сообщает «Футбол 24».

Теперь, по информации источника, Коноплянка будет заниматься агентским бизнесом. Его партнёром в этом деле будет ещё один бывший игрок сборной Украины и «Днепра» Роман Зозуля.

Напомним, что воспитанник «Днепра» Коноплянка на протяжении своей карьеры успел поиграть кроме родного клуба за «Севилью», «Шальке», донецкий «Шахтёр» и польскую «Краковию». Его последним клубом был румынский «ЧФР», который Евгений покинул минувшей зимой. С тех пор Коноплянка – свободный агент.