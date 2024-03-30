«Реал» решил избавиться от одного из бразильцев – названо имя

Защитник Винисиус Тобиас покинет мадридский «Реал». Игрок выступал за «королевский» клуб на правах аренды из «Шахтёра». В Мадриде приняли решение не выкупать футболиста у украинского гранда. Об этом рапортуют журналисты AS.

«Реал» рассматривал Тобиаса в качестве замены опытному испанцу Дани Карвахалю, однако решил сделать ставку на Лукаса Васкеса, продлив с ним контракт.

«Сливочные» оформили аренду Винисиуса летом 2022 года. 20-летний защитник набирался опыта во второй команде «Реала». Он провел 59 поединков, не отметившись голевыми действиями. Его аренда истекает летом.