«Наполи» готов купить игрока сборной Украины за 55 млн евро

Полузащитник сборной Украины и «Шахтёра» Георгий Судаков может продолжить карьеру в итальянском чемпионате. Об этом сообщается в социальных сетях журналиста Экрема Конура.

По сведениям источника, в услугах 21-летнего исполнителя заинтересован «Наполи». Неаполитанцы готовы предложить за трансфер Судакова 55 миллионов евро.

В текущем сезоне Георгий провел за «Шахтёр» 24 встречи. На счету игрока пять забитых мячей и две голевые передачи. Срок действующего контракта между хавбеком и «горняками» рассчитан до конца 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.