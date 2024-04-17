​«На детекторе лжи» - Шевченко намерен искоренить коррупцию в ФФУ

Новый руководитель украинского футбола Андрей Шевченко начинает, как и подобает смотрящему на Запад политику, с демагогии об искоренении коррупции. Пока что в своём ведомстве, потому что заняться коррупцией глобально, на уровне страны, ему, конечно же, никто не позволит - слишком там серьёзные интересы. Шевченко объявил о намерении заставить судей, обслуживающих матчи украинского чемпионата, проходить тест на полиграфе. Об этом сообщает английское издание The Athletic.

- Мы начинаем с нуля. Полиграф - возможность получить максимальное количество информации и понять, с какими арбитрами можно работать, - заявил Шевченко.

С такими методами, однако, можно и СБУ подключить к «работе с арбитрами». Эти ребята смогут добыть любую «признательную информацию» эффективнее полиграфа.