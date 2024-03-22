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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

«Шахтёр» наказал игрока за реакцию на победу сборной России

22 Марта 2024 • 17:32 Комментировать

В четверг вечером сборная России разгромила Сербию в товарищеском матче – 4:0. Нападающий украинского «Шахтёра» Хусрав Тоиров в социальных сетях поставил «лайк» под публикацией об успехе российской национальной команды. «Горняки» посчитали этот «лайк» недостойным поступком и решили наказать футболиста.

Как сообщает «Футбол 24», «Шахтёр» оштрафует Тоирова на месячную зарплату. Речь идёт примерно о 300 тысячах гривен (около 700 тысяч рублей). В клубе уже подтвердили наложение санкций на 19-летнего футболиста из Таджикистана.

Следующий матч сборная России проведёт в понедельник, 25 марта, - против Парагвая.

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Шахтёр Донецк Сборная России Хусрав Тоиров ещё теги
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