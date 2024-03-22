«Шахтёр» наказал игрока за реакцию на победу сборной России

В четверг вечером сборная России разгромила Сербию в товарищеском матче – 4:0. Нападающий украинского «Шахтёра» Хусрав Тоиров в социальных сетях поставил «лайк» под публикацией об успехе российской национальной команды. «Горняки» посчитали этот «лайк» недостойным поступком и решили наказать футболиста.

Как сообщает «Футбол 24», «Шахтёр» оштрафует Тоирова на месячную зарплату. Речь идёт примерно о 300 тысячах гривен (около 700 тысяч рублей). В клубе уже подтвердили наложение санкций на 19-летнего футболиста из Таджикистана.

Следующий матч сборная России проведёт в понедельник, 25 марта, - против Парагвая.