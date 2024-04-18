Гендиректор «Шахтёра»: «Тренерам «Челси» нужно научиться использовать Мудрика»

Сергей Палкин, занимающий пост генерального директора «Шахтёра», высказался о вингере Михаиле Мудрике. В начале прошлого года украинский клуб продал Мудрика «пенсионерам» за 70 миллионов евро. В сделку заложены бонусы в 30 миллионов евро.

«Миша – топовый игрок. Считаю, что тренерам «Челси» нужно научиться правильно использовать его, а партнёрам – играть с ним.

В «Шахтёре» мы поняли сильные стороны Мудрика и призвали других игроков использовать его по максимуму. Многое зависит от тренеров. Миша ещё молод», - слова Палкина приводит Evening Standard.

В 34 матчах сезона 2023/2024 Михаил Мудрик забил шесть голов и отдал два голевых паса на партнёров.