Хвича – самый дорогой игрок из стран постсоветского пространства, Головин – шестой

Авторитетный портал Transfermarkt обновил список самых дорогих игроков с постсоветского пространства. Возглавил список вингер «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия – его стоимость оценивается в 80 млн евро.

Вторую и третью строчку заняли представители Украины из АПЛ – Александр Зинченко («Арсенал», 42 млн евро) и Михаил Мудрик («Челси», 35 млн).

На четвёртом месте – голкипер «Валенсии» и сборной Грузии Георгий Мамардашвили, он тоже оценивается порталом в 35 млн евро. Замыкает пятёрку украинский форвард «Жироны» Артём Довбик, стоящий 30 млн. Столько же стоимость – у расположившегося на шестом месте Александра Головина из «Монако».

Отметим, что в 15 самых дорогих игроков из бывшего СССР кроме Головина попал ещё один россиянин – голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов, оценивающийся в 18 млн евро.