«Шахтёр» продаст лучшего игрока в топ-клуб

Полузащитник «Шахтёра» Георгий Судаков уже в ближайшее межсезонье пополнит состав одного из европейских грандов, сообщил генеральный директор украинской команды Сергей Палкин.

«Георгий этим летом обязательно перейдёт в один из европейских топ-клубов», - приводит слова Палкина известный инсайдер Николо Скира.

В 28 встречах сезона-2023/2024 Судаков забил семь голов и трижды ассистировал партнёрам. Футболисту 21 год, но он уже оценивается в 25 миллионов евро. При этом его соглашение с «Шахтёром» действует до 30 декабря 2028 года. Ранее СМИ сообщали об интересе к Судакову со стороны руководства лондонского «Тоттенхэма».

Также в прессе появилась информация о том, что «Челси» планирует избавиться от Михаила Мудрика, признав его трансфер неудачным.