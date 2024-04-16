«Тоттенхэм» нацелился на дорогостоящего украинца

Открытие летнего трансферного окна не за горами, и «Тоттенхэм» подумывает о том, как бы усилить свой состав. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Бена Джейкобса, «шпоры» всерьёз настроены подписать полузащитника «Шахтёра» Георгия Судакова.

В то же время отмечается, что трансфер 21-летнего Судакова будет дорогим – «Шахтёр» хочет получить за своего воспитанника не менее 70 миллионов евро.

Стоит сказать, что журналисты уже давно судачат об интересе к Судакову со стороны более статусных клубов. Их скауты не раз просматривали полузащитника «Шахтёра» на различных матчах.