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«Тоттенхэм» нацелился на дорогостоящего украинца

16 Апреля 2024 • 20:37 Комментировать

Открытие летнего трансферного окна не за горами, и «Тоттенхэм» подумывает о том, как бы усилить свой состав. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Бена Джейкобса, «шпоры» всерьёз настроены подписать полузащитника «Шахтёра» Георгия Судакова.

В то же время отмечается, что трансфер 21-летнего Судакова будет дорогим – «Шахтёр» хочет получить за своего воспитанника не менее 70 миллионов евро.

Стоит сказать, что журналисты уже давно судачат об интересе к Судакову со стороны более статусных клубов. Их скауты не раз просматривали полузащитника «Шахтёра» на различных матчах.

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