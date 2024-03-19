«Ювентус» хочет купить украинского нападающего

Украинский нападающий Даниил Сикан, выступающий за «Шахтёр», имеет вариант трудоустройства в итальянском чемпионате. Об этом информирует Tuttosport.

Согласно сведениям журналистов, в услугах форварда заинтересован туринский «Ювентус». Скауты «старой синьоры» планируют посетить предстоящий матч сборной Украины против Боснии и Герцеговины в рамках плей-офф квалификации чемпионата Европы – 2024.

В нынешнем сезоне Сикан принял участие в 29 поединках на клубном уровне, записав на свой счет восемь забитых мячей и четыре результативные передачи. Трансферная стоимость Даниила оценивается в шесть миллионов евро.