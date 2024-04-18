Пять топ-клубов АПЛ интересуются игроком сборной Украины

Полузащитник «Шахтёра» и сборной Украины Георгий Судаков наверняка пойдёт на повышение ближайшим летом. Ранее в украинском клубе заявили о том, что в летнее окно Судаков перейдёт в статусный клуб.

Как сообщает Evening Standard, Судаков интересен пяти топ-клубам Премьер-лиги. В этот список входят «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 21-летнего Георгия Судакова в 25 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 полузащитник провёл 28 официальных матчей, в которых забил семь голов и отдал три голевых паса.