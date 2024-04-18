Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Пять топ-клубов АПЛ интересуются игроком сборной Украины

18 Апреля 2024 • 15:42 Комментировать

Полузащитник «Шахтёра» и сборной Украины Георгий Судаков наверняка пойдёт на повышение ближайшим летом. Ранее в украинском клубе заявили о том, что в летнее окно Судаков перейдёт в статусный клуб.

Как сообщает Evening Standard, Судаков интересен пяти топ-клубам Премьер-лиги. В этот список входят «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 21-летнего Георгия Судакова в 25 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 полузащитник провёл 28 официальных матчей, в которых забил семь голов и отдал три голевых паса.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Шахтёр Донецк Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Георгий Судаков трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Бавария» выбрала нового тренера Гвардиола рассказал, что сделает в случае поражения «Реалу» в Лиге чемпионов Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» от «Реала» Мюллер прокомментировал историческое чемпионство «Байера» Анчелотти назвал одного из самых опасных игроков «Манчестер Сити» Хави ответил Энрике, который сказал, что «ПСЖ» вышел бы в полуфинал и без удаления Араухо Гвардиола порадовал фанатов «Манчестер Сити» «отличной новостью» «Реал» пройдёт «Манчестер Сити» и выиграет Лигу чемпионов – так говорит статистика Дембеле прокомментировал победу «ПСЖ» над «Барселоной» в Лиге чемпионов Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России На опыте: «Бавария» обыграла «Арсенал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Ливерпуль» ухудшил шансы на чемпионство, проиграв дома «Кристал Пэлас»
Спортивные новости
Канарейкин: «Магнитка» прямо огня в полыня идет» Бывший нападающий «Металлурга» рассказал, чего ждет от финала Кубка Гагарина Канарейкин назвал победителя Кубка Гагарина Бывший главный тренер сборной России поделился ожиданиями от финала Кубка Гагарина Бывший главный тренер «Металлурга» оценил шансы команды на победу в Кубке Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Апреля
15:50 · Англия. Премьер-лига
Гендиректор «Шахтёра»: «Тренерам «Челси» нужно научиться использовать Мудрика»
15:42 · Англия. Премьер-лига
Пять топ-клубов АПЛ интересуются игроком сборной Украины
13:59 · Англия. Премьер-лига
Родри: «В серии пенальти удача была на стороне «Реала», всё как обычно» 1
13:41 · Англия. Премьер-лига
Бенитес назвал фаворита АПЛ
12:11 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Манчестер Сити» был лучше «Реала»
11:46 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» продолжает продвигать трансфер Бремера, в сделку могут включить нападающего 1
10:39 · Англия. Премьер-лига
Анри: «Карвахаль великолепно защищался против Грилиша, а потом и против Доку» 1
10:30 · Англия. Премьер-лига
Райс – о вылете «Арсенала» из Лиги чемпионов: «Мне очень больно» 1
10:21 · Англия. Премьер-лига
Кудус может заменить суперзвезду в топ-клубе АПЛ
10:19 · Англия. Премьер-лига
Марсьяль может перейти в клуб из Лондона
10:10 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Арсенал» не играл в Лиге чемпионов 7 лет, а в четвертьфинале – 14 лет» 1
10:08 · Англия. Премьер-лига
Новый владелец «Манчестер Юнайтед» хочет купить игрока «Барселоны»
03:09 · Англия. Премьер-лига
​Костакурта: «Гвардиоле повезло в прошлом году»
17 Апреля
23:07 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» проведёт переговоры по форварду из Бундеслиги
22:59 · Англия. Премьер-лига
Алиссон рассказал, чего не хватает «Ливерпулю»
Все новости
Рекомендуем