Лидер киевского «Динамо» Цыганков: Хочется чаще играть с такими клубами, как «Бавария»

Киевскому «Динамо» уже завтра, 29 сентября, предстоит сложнейшее испытание в Лиге чемпионов в виде мюнхенской «Баварии». Немцев считают явным фаворитом противостояния, но вице-капитан украинской команды Виктор Цыганков отметил преимущества подобных встреч.

В интервью официальному сайту клуба вингер отметил, что ради подобных матчей динамовцы и пытались пробиться в групповой этап. По его словам, чем чаще приходится сопротивляться сильным соперникам, тем сильнее становишься. «Мы понимаем, с кем играем. Уровни чемпионатов Украины и Германии разные, но нужно выполнить установку тренера и отдать все силы на поле», - прокомментировал Цыганков.

Добавим, что в первом туре киевляне вполне могли вырвать победу над «Бенфикой», но гол украинцев в компенсированное время был отменен VAR.