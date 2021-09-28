Калиниченко сделал прогноз на матч между «Баварией» и киевским «Динамо»

Экс-игрок «Спартака» Максим Калиниченко дал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Баварией» и киевским «Динамо». Встреча пройдет 29 сентября в Германии.

Украинец отметил, что «Бавария» находится в отличной форме. Команда легко обыгрывает своих соперников. По его мнению, чемпиону Украины будет крайне непросто зацепиться за очки.

По мнению Калиниченко, «Динамо» может добиться успеха лишь в том случае, если мюнхенский коллектив сыграет не основным составом. «Не знаю, как «Динамо» устоит в Германии. Должно произойти чудо», - цитирует Калиниченко «Всё про спорт».

Максим считает, что команды проведут результативный первый тайм и за 45 минут забьют минимум два гола.