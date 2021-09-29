Робер Пирес назвал главного фаворита Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Арсенала» Робер Пирес рассказал, кого считает главным фаворитом Лиги чемпионов. По его словам, в Европе сейчас нет команды сильнее, чем «Бавария».

«У «Баварии» очень сильный состав. На каждой позиции у них есть игрок топового уровня, поэтому они главные фавориты на победу в Лиге чемпионов. Больше всего меня впечатляет дуэт Киммих-Горецка в опорной зоне. Они понимают друг друга и прекрасно дополняют сильные стороны», - цитирует Пиреса Kicker.

Напомним, что в первом туре «Бавария» на выезде разгромила «Барселону» со счётом 3:0. Сегодня команде Нагельсманна предстоит сыграть с киевским «Динамо». Начало игры запланировано в 22:00 по московскому времени.