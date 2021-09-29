Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 390 Комментарии
Лига чемпионов

«Пятёрочка» не выручает: Киевское «Динамо» попало под каток «Баварии»

29 Сентября 2021 • 23:48 Комментировать
Бавария
5:0
Динамо Киев
окончен

Киевское «Динамо» гостило в Мюнхене, где пробовало обернуть фаворитизм «Баварии» вспять.

Протокол игры  
Бавария 5:0 Динамо Киев
(1:0) Левандовски Роберт 12'    
(2:0) Левандовски Роберт 27'    
(3:0) Гнабри Серж 68'    
(4:0) Сане Лерой 74'    
(5:0) Чупо-Мотинг Эрик 87'    
Нойер Мануэль Зюле Никлас Юпамекано Део Эрнандес Люка Альфонсо Дэвис   69' (Мусиала Джамал (   69') Киммих Йозуа Горецка Леон   80' (Забитцер Марсель (   80') Гнабри Серж   69' (Павар Бенджамен (   69') Мюллер Томас Сане Лерой   80' (Сарр Буна (   80') Левандовски Роберт   79' (Чупо-Мотинг Эрик (   79')
Запасные: Ньянзу Танги Рока Марк Ричардс Омар Фрюхтль Кристиан Кюизанс Микаэль Штанишич Йосип
Бущан Георгий Тымчик Александр   38'   46' (Кедзёра Томаш (   46') Забарный Илья Шабанов Артём Миколенко Виталий Сидорчук Сергей Цыганков Виктор   70' (Караваев Александр (   70') Шапаренко Николай   46' (Шепелев Владимир (   46') Андриевский Александр Де Пена Карлос Гармаш Денис   70' (Супряга Владислав (   70')
Запасные: Леднёв Богдан Антюх Денис Вербич Беньямин Бойко Денис Шкурин Илья Нещерет Руслан Victor Vitinho4 Сирота Александр
29 сентября. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» Киев провело специфический домашний матч с «Бенфикой». Большую часть игры на поле творилось скучное зрелище, но в компенсированное время киевляне настолько взвинтили темп, что лиссабонцы еле унесли ноги. Хозяева даже забили гол, однако всё испортил офсайд, рассмотренный ВАРом. «Бавария» же пару недель назад деклассировала на выезде «Барселону» с крупным счётом. Кто фаворит отчётной встречи, было и так понятно, но пример «Шерифа», зачехлившего «Реал» на «Сантьяго Бернабеу», теперь должен быть всегда в уме у аутсайдеров на бумаге.

Embed from Getty Images

Впрочем, для киевлян всё стало складываться не так благоприятно, как сутки назад для тираспольцев. Точнее, вовсе не благоприятно. Если Яхшибоев бережно относился к своим шансам, то Цыганков ещё при счёте 0:0 неточно пробил с острого угла в завершение редкого выпада киевлян. А надо было забивать Цыганкову, надо было. Потому что «Бавария» в качестве быстрого ответа не только заимела пару моментов, но и реализовала один из них.

Горецка закинул диагональ на правый полуфланг на Гнабри, который навесил, и Левандовски пробил головой под перекладину. Бущан выручил, но последовавший угловой стал неудачным для гостей. Мяч попал в отставленную вбок руку Сидорчука – пенальти. Исполнять одиннадцатиметровый отправился Левандовский, сделал паузу непосредственно перед пробитием и послал мяч в левый нижний угол – Бущан не угадал. Хозяева вышли вперёд, а тем временем Мирча Луческу саркастически аплодировал арбитру на бровке.

Embed from Getty Images

К рубежу получаса игры Левандовски легко оформил дубль, забив уже четвёртый свой гол в нынешней Лиге чемпионов. Мюллер разрезал оборону динамовцев недлинной проникающей передачей, а Роберт уверенно переиграл Бущана чётким выстрелом под правую штангу (2:0). Потом ещё Сане опасно пробивал к дальнему углу – попал в правую штангу. Но на 41-й минуте динамовцы, редко отвлекавшиеся от обороны, исполнили хладнокровную контратаку. Транзитом через Цыганкова и Гармаша мяч проследовал до Де Пены, который прицелился в районе правой девятки, однако Нойер не дремал и в прыжке перевёл мяч на угловой.

Луческу в перерыве попытался как-то изменить ход игры парой замен, но это не помогло визитёрам. Баварцы играли уже с осознанием промежуточного победного счёта. Удар Киммиха со средней дистанции в правый угол не стал неразрешимой задачей для Бущана. Потом Сане обыгрался с Горецкой в левой инсайдной зоне, но вовремя не пробил, а Бущан не замешкался и выбил снаряд за лицевую. Что было далее? Гнабри реализовал образцовую контратаку с рикошетом от перекладины, а Сане с левого края забросил полуудар-полуподачу за шиворот растерявшемуся Бущану. Это 4:0.

Embed from Getty Images

На 87-й минуте Чупо-Мотинг обеспечил хозяевам «пятёрочку», замкнув головой в правый угол подачу справа от Павара (5:0). «Бавария» с запасом громит киевлян, одерживает вторую подряд крупную победу в рамках Лиги чемпионов и закрепляет за собой статус фаворита этой группы. Её не должно волновать, как там сыграли «Бенфика» и «Барселона» в параллельном матче квартета, а вот динамовцев это волнует. С учётом победы лиссабонцев, вполне вероятно, что киевляне будут бороться с каталонцами за третье место. На данный момент его занимает команда Мирчи Луческу, набравшая одно очко и на столько же опережающая подопечных Рональда Кумана.

Кирилл Иванцов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Динамо Киев Лига Чемпионов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Зенит 4:0 Мальмё
окончен Аталанта 1:0 Янг Бойз
окончен Вольфсбург 1:1 Севилья
окончен Бавария 5:0 Динамо Киев
окончен Ред Булл Зальцбург 2:1 Лилль
окончен Манчестер Юнайтед 2:1 Вильярреал
окончен Ювентус 1:0 Челси
окончен Бенфика 3:0 Барселона
Все матчи
Новости
29 Сентября
23:58 · Лига чемпионов
«Зальцбург» сильнее «Лилля», «Севилья» ушла от поражения в матче с «Вольфсбургом»
23:57 · Лига чемпионов
Роналду в рекордном матче вырвал для «Манчестер Юнайтед» победу 2
23:53 · Лига чемпионов
«Барселона» снова разгромлена в Лиге чемпионов 10
23:50 · Лига чемпионов
Кузяев: «Зенит» одержал долгожданную победу
23:40 · Лига чемпионов
«Зенит» выиграл матч Лиги чемпионов впервые за 672 дня 1
23:20 · Лига чемпионов
Клаудиньо: «Думаю, что после матча усну не скоро» 1
23:09 · Лига чемпионов
Тренер «Мальмё» прокомментировал поражение от «Зенита»
22:49 · Лига чемпионов
Как «Зенит» громил шведов - видео видео
22:47 · Лига чемпионов
Семак: «Игра стала спокойной только после второго мяча и удаления»
22:36 · Лига чемпионов
Криштиану Роналду побил очередной рекорд в «Манчестер Юнайтед» 1
22:30 · Лига чемпионов
Губерниев прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Мальмё» 1
22:16 · Лига чемпионов
Сёмин — про победу «Зенита»: «Болельщикам повезло увидеть такой результативный футбол»
22:06 · Лига чемпионов
Деменко: «Зенит» играет достойно, «Ювентусу» будет тяжело» эксклюзив
21:48 · Лига чемпионов
Болельщики «Зенита» освистали Дзюбу, когда форвард уходил с поля 2
21:38 · Лига чемпионов
«Аталанта» легко разобралась с «Янг Бойз», Миранчуку снова не дали сыграть
Все новости
Рекомендуем