«Пятёрочка» не выручает: Киевское «Динамо» попало под каток «Баварии»

Киевское «Динамо» гостило в Мюнхене, где пробовало обернуть фаворитизм «Баварии» вспять.

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» Киев провело специфический домашний матч с «Бенфикой». Большую часть игры на поле творилось скучное зрелище, но в компенсированное время киевляне настолько взвинтили темп, что лиссабонцы еле унесли ноги. Хозяева даже забили гол, однако всё испортил офсайд, рассмотренный ВАРом. «Бавария» же пару недель назад деклассировала на выезде «Барселону» с крупным счётом. Кто фаворит отчётной встречи, было и так понятно, но пример «Шерифа», зачехлившего «Реал» на «Сантьяго Бернабеу», теперь должен быть всегда в уме у аутсайдеров на бумаге.

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Впрочем, для киевлян всё стало складываться не так благоприятно, как сутки назад для тираспольцев. Точнее, вовсе не благоприятно. Если Яхшибоев бережно относился к своим шансам, то Цыганков ещё при счёте 0:0 неточно пробил с острого угла в завершение редкого выпада киевлян. А надо было забивать Цыганкову, надо было. Потому что «Бавария» в качестве быстрого ответа не только заимела пару моментов, но и реализовала один из них.

Горецка закинул диагональ на правый полуфланг на Гнабри, который навесил, и Левандовски пробил головой под перекладину. Бущан выручил, но последовавший угловой стал неудачным для гостей. Мяч попал в отставленную вбок руку Сидорчука – пенальти. Исполнять одиннадцатиметровый отправился Левандовский, сделал паузу непосредственно перед пробитием и послал мяч в левый нижний угол – Бущан не угадал. Хозяева вышли вперёд, а тем временем Мирча Луческу саркастически аплодировал арбитру на бровке.

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К рубежу получаса игры Левандовски легко оформил дубль, забив уже четвёртый свой гол в нынешней Лиге чемпионов. Мюллер разрезал оборону динамовцев недлинной проникающей передачей, а Роберт уверенно переиграл Бущана чётким выстрелом под правую штангу (2:0). Потом ещё Сане опасно пробивал к дальнему углу – попал в правую штангу. Но на 41-й минуте динамовцы, редко отвлекавшиеся от обороны, исполнили хладнокровную контратаку. Транзитом через Цыганкова и Гармаша мяч проследовал до Де Пены, который прицелился в районе правой девятки, однако Нойер не дремал и в прыжке перевёл мяч на угловой.

Луческу в перерыве попытался как-то изменить ход игры парой замен, но это не помогло визитёрам. Баварцы играли уже с осознанием промежуточного победного счёта. Удар Киммиха со средней дистанции в правый угол не стал неразрешимой задачей для Бущана. Потом Сане обыгрался с Горецкой в левой инсайдной зоне, но вовремя не пробил, а Бущан не замешкался и выбил снаряд за лицевую. Что было далее? Гнабри реализовал образцовую контратаку с рикошетом от перекладины, а Сане с левого края забросил полуудар-полуподачу за шиворот растерявшемуся Бущану. Это 4:0.

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На 87-й минуте Чупо-Мотинг обеспечил хозяевам «пятёрочку», замкнув головой в правый угол подачу справа от Павара (5:0). «Бавария» с запасом громит киевлян, одерживает вторую подряд крупную победу в рамках Лиги чемпионов и закрепляет за собой статус фаворита этой группы. Её не должно волновать, как там сыграли «Бенфика» и «Барселона» в параллельном матче квартета, а вот динамовцев это волнует. С учётом победы лиссабонцев, вполне вероятно, что киевляне будут бороться с каталонцами за третье место. На данный момент его занимает команда Мирчи Луческу, набравшая одно очко и на столько же опережающая подопечных Рональда Кумана.

Кирилл Иванцов