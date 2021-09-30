Луческу назвал фаворита на победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов

Киевское «Динамо» так и не сумело сотворить чудо в противостоянии с «Баварией» в Лиге чемпионов, уступив немцам со счетом 0:5. Подтвердились и опасения наставника украинцев Мирчи Луческу, который накануне встречи отмечал мощность команды Юлиана Нагельсманна.

После финального свистка румынский специалист заявил, что «Бавария» подтвердила статус главного претендента на триумф в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. «Это сильный соперник, который серьезно настроился на игру. Не думали, что они будут так рисковать с нами», - поделился Луческу пресс-службе УЕФА.

По итогам всех сыгранных матчей «Бавария» единолично возглавила свою группу с показательной разницей мячей - 8:0.