Луческу: «Бавария» запрограммирована на победы

Завтра, 29 сентября, киевское «Динамо» проведёт 2-й матч группового этапа Лиги чемпионов. На этот раз столичный клуб отправится в гости к «Баварии». В преддверии этого поединка тренер «Динамо» Мирча Луческу ответил на вопросы журналистов.

Специалист сравнил «Баварию» с машиной, которую невозможно остановить. Он считает, что мюнхенский клуб запрограммирован на победы.

Луческу требует, чтобы динамовцы отдали на поле все силы и покинули поле с гордо поднятой головой. Он надеется, что болельщикам «Динамо» не будет стыдно за игру команды.

Также Луческу в интервью пресс-службе клуба подчеркнул, что травма Виталия Буяльского - это большая потеря для его команды.

В 1-м туре «Динамо» в родных стенах разошлось миром с «Бенфикой» (0:0).