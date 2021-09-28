Гнабри: «Бавария» рассчитывать вновь выиграть Лигу чемпионов»

Форвард «Баварии» Серж Гнабри рассказал, чего ждет от поединка с киевским «Динамо» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Мюнхене завтра, 29 сентября.

Футболист отметил, что мюнхенский клуб не собирается сбавлять обороты. У команды отличный состав.

«Динамо»? Клуб играет в очень силовой манере и старается использовать контратаки», - заявил Гнабри.

Нападающий заявил, что в клубе отличная атмосфера. «Бавария» рассчитывать вновь выиграть Лигу чемпионов. По мнению игрока, клуб способен на это.

Поединок «Бавария» — «Динамо» начнётся 29 сентября в 22:00 мск.

В 1-м туре киевское «Динамо» разошлось миром с «Бенфикой» (0:0), а «Бавария» в гостях разгромила «Барселону» со счётом 3:0.