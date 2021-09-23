Левандовски рассказал, почему не стал игроком года по версии УЕФА

Забивной форвард «Баварии» Роберт Левандовски сожалеет, что ему не удалось выиграть звание лучшего игрока сезона по версии УЕФА.

«Я думаю, ключевым фактором для завоевания этого приза является то, как ваша команда проявила себя в Лиге чемпионов. Все три претендента на высокое звание выступили в финале турнира», - приводит слова Роберта Левандовски Kicker.

Напомним, что УЕФА признала лучшим игроком прошлого сезона полузащитника «Челси» Жоржиньо. Конкурентами итальянца в голосовании были его одноклубник Н’Голо Канте, а также хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне.

Добавим, что сам Левандовски на днях получил получил «Золотую бутсу» - приз, который вручается лучшему бомбардиру в Европе.