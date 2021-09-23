Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 217 Комментарии
Лига чемпионов

Левандовски рассказал, почему не стал игроком года по версии УЕФА

23 Сентября 2021 • 00:04 Комментировать
Бавария
...
Динамо Киев
29.09 22:00

Забивной форвард «Баварии» Роберт Левандовски сожалеет, что ему не удалось выиграть звание лучшего игрока сезона по версии УЕФА.

«Я думаю, ключевым фактором для завоевания этого приза является то, как ваша команда проявила себя в Лиге чемпионов. Все три претендента на высокое звание выступили в финале турнира», - приводит слова Роберта Левандовски Kicker.

Напомним, что УЕФА признала лучшим игроком прошлого сезона полузащитника «Челси» Жоржиньо. Конкурентами итальянца в голосовании были его одноклубник Н’Голо Канте, а также хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне.

Добавим, что сам Левандовски на днях получил получил «Золотую бутсу» - приз, который вручается лучшему бомбардиру в Европе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Сентября
00:04 · Лига чемпионов
Левандовски рассказал, почему не стал игроком года по версии УЕФА
22 Сентября
19:11 · Франция. Лига 1
​В «ПСЖ» надеются на восстановление Месси к игре с «Манчестер Сити» 1
11:36 · Лига чемпионов
Представлен постер финала Лиги чемпионов, который состоится в Санкт-Петербурге - фото 1
21 Сентября
08:19 · Лига чемпионов
Черчесов оценил старт «Зенита» в Лиге чемпионов
20 Сентября
13:41 · Лига чемпионов
Милнер: «Нам нужно заботиться о ван Дейке»
18 Сентября
22:47 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги: «У нас были опасения после игры с «Реалом»
22:40 · Германия. Бундеслига
Хаманн доволен Сане и «Баварией»
11:41 · Лига чемпионов
Фердинанд высказался о поведении Роналду после замены в матче с «Янг Бойз»
17 Сентября
22:52 · Лига чемпионов
​Нойер: «Барселоне» нужно ориентироваться на Коутиньо»
19:29 · Лига Европы
Масалитин: «У «Спартака» проблема и в игроках, и в тренере, и в руководстве» эксклюзив
13:22 · Лига Европы
Колосков: «У российских клубов нет никакой перспективы в еврокубках» 2
08:09 · Лига чемпионов
Касильяс оценил старт «Реала» в Лиге чемпионов
16 Сентября
23:45 · Лига чемпионов
​Украина не обойдёт Россию в таблице коэффициентов УЕФА на этой неделе 3
21:53 · Лига Европы
​Никто из российских клубов не победил в первом туре еврокубков
18:18 · Лига чемпионов
УЕФА назвал символическую сборную недели в Лиге чемпионов 2
Все новости
Рекомендуем