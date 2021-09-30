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Конте дал совет Тухелю, как правильно использовать Лукаку

30 Сентября 2021 • 10:29 Комментировать
Ювентус
1:0
Челси
окончен

Несмотря на все ожидания, старт сезона Ромелу Лукаку в «Челси» выдался не самым продуктивным – бельгиец не может прервать свою голевую засуху уже в течение четырех матчей.

Как итог, нападающий плохо выглядел и в противостоянии с «Ювентусом» во вчерашнем матче Лиги чемпионов. Бывший наставник игрока Антонио Конте, под руководством которого Лукаку забил 30 голов за «Интер» в минувшем сезоне, рассказал, в чем ошибка тренерского штаба лондонцев.

 «Ромелу – это очень специфичный форвард. Он хорош как в штрафной площади, так и в моментах, когда атакует из глубины. Также он силен в удержании мяча, работе корпусом. Думаю, что в «Челси» его используют слишком прямолинейно, не давая демонстрировать все свои лучшие качества. Нельзя приковывать такого игрока к одной позиции», - поделился Конте в интервью Sky Italia.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Антонио Конте Ромелу Лукаку
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