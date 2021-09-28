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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Канте заболел коронавирусом

28 Сентября 2021 • 17:08 Комментировать
Ювентус
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Челси
4.00 3.50 1.95
29.09 22:00

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Информацию во вторник на пресс-конференции подтвердил главный тренер лондонской команды Томас Тухель.

«К сожалению, Н’Голо сдал положительный тест на коронавирус. Он отправился на карантин, соблюдая правительственные протоколы», - рассказал Тухель журналистам.

«Челси» будет обходиться без Н’Голо Канте в ближайших матчах против «Ювентуса» (Лига чемпионов) и «Саутгемптона» (чемпионат Англии). Также полузащитник может пропустить октябрьские матчи сборной Франции в финальной части Лиги наций.

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Челси Н'Голо Канте
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