​Канте заболел коронавирусом

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Информацию во вторник на пресс-конференции подтвердил главный тренер лондонской команды Томас Тухель.

«К сожалению, Н’Голо сдал положительный тест на коронавирус. Он отправился на карантин, соблюдая правительственные протоколы», - рассказал Тухель журналистам.

«Челси» будет обходиться без Н’Голо Канте в ближайших матчах против «Ювентуса» (Лига чемпионов) и «Саутгемптона» (чемпионат Англии). Также полузащитник может пропустить октябрьские матчи сборной Франции в финальной части Лиги наций.