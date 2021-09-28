​Канте пропустит матч с «Ювентусом»

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте не поможет команде в ближайшем матче против «Ювентуса». Как сообщает портал Goal.com, французский футболист заболел.

Ранее в сентябре Канте пропустил две игры «пенсионеров» из-за проблемы с пахом. Восстановившись, хавбек сыграл против «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити» и даже смог забить гол в лондонском дерби.

Матч между «Ювентусом» и «Челси» пройдёт в Турине в среду, 29 сентября. Стартовый свисток арбитр даст в десять часов вечера по московскому времени.

Добавим, что Н‘Голо Канте выступает за «Челси» с лета 2016 года.