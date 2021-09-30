Кьеза поделился, благодаря чему «Ювентус» обыграл «Челси»

В противостоянии двух фаворитов группы Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Челси» сильнейшим оказался итальянский клуб, добыв минимальную победу. Героем той встречи стал Федерико Кьеза, который прокомментировал достижение своей команды.

«Нам было очень сложно. Необходимо было дорожить мячом, чтобы не позволять сопернику нагнетать обстановку около наших ворот. «Ювентус» показал, что у нас есть командный дух. Этого нам не хватало», - цитирует футболиста пресс-служба УЕФА.

Отметим, что туринцы выиграли оба стартовых поединка, возглавив турнирную таблицу в своем квартете, опережая также «Мальмё» и «Зенит».