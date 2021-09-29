​Бонуччи рассказал, как противостоять Лукаку

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал о том, как противостоять фактурному форварду «Челси» Ромелу Лукаку.

«Лукаку может выигрывать матчи в одиночку. Когда ты сталкиваешься с ним, ты должен быть включен в игру на протяжении 100 минут. К несчастью для нас, защитников, мы не можем высвободить мозг даже на 10 секунд, потому что эти 10 секунд могут оказаться фатальными.

Никогда нельзя вовлекать Лукаку в физическую борьбу. Нужно быть готовым к тому, что он попытается забежать вам за спину, когда его команда владеет мячом.

В штрафной площади Лукаку отлично играет один в один, так что вам нужно читать игру. Если вы позволите ему выиграть позицию, и он вас опередит, нельзя предвидеть, что произойдёт дальше», - сказал Бонуччи The Athletic.