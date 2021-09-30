Фердинанд - о поражении «Челси»: «К Тухелю могут возникнуть вопросы»

Экс-игрок сборной Англии и «МЮ» Рио Фердинанд отреагировал на неудачу лондонского «Челси» в матче группового этапа Лиги чемпионом с туринским «Ювентусом». «Пенсионеры» потерпели поражение со счетом 0:1.

«Ранее все шло по плану Тухеля, но сейчас ему стоит разобраться со сложившейся ситуацией. Во время его работы в «Челси» еще не возникало подобного, ему могут начать задавать вопросы. Но я не думаю, что стоит переживать за Томаса. Это прекрасный тренер, который заслужил доверие после триумфа в Лиге чемпионов», - цитирует Фердинанда BT Sport.

Напомним, что «Челси» потерпел второе подряд поражение со счетом 0:1. Ранее лондонцы уступили «Манчестер Сити» в Премьер-лиге.