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Лига чемпионов

Фердинанд - о поражении «Челси»: «К Тухелю могут возникнуть вопросы»

30 Сентября 2021 • 13:22 Комментировать
Ювентус
1:0
Челси
окончен

Экс-игрок сборной Англии и «МЮ» Рио Фердинанд отреагировал на неудачу лондонского «Челси» в матче группового этапа Лиги чемпионом с туринским «Ювентусом». «Пенсионеры» потерпели поражение со счетом 0:1.

«Ранее все шло по плану Тухеля, но сейчас ему стоит разобраться со сложившейся ситуацией. Во время его работы в «Челси» еще не возникало подобного, ему могут начать задавать вопросы. Но я не думаю, что стоит переживать за Томаса. Это прекрасный тренер, который заслужил доверие после триумфа в Лиге чемпионов», - цитирует Фердинанда BT Sport.

Напомним, что «Челси» потерпел второе подряд поражение со счетом 0:1. Ранее лондонцы уступили «Манчестер Сити» в Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Рио Фердинанд Томас Тухель
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