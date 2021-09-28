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Лига чемпионов

Аллегри: «У меня есть амбиции выиграть вместе с «Ювентусом» Лигу чемпионов»

28 Сентября 2021 • 22:11 Комментировать
Ювентус
...
Челси
4.00 3.50 1.95
Через 23 ч. 8 мин.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри продолжает пытаться вытащить команду из игрового кризиса. Наставник не опустил руки после провального стартового отрезка сезона, более того, итальянский специалист уже сейчас начинает строить грандиозные планы на будущее.

В разговоре с пресс-службой клуба накануне встречи с «Челси» он ответил, какие глобальные задачи ставит перед подопечными. ««У меня есть амбиции выиграть вместе с «Ювентусом» Лигу чемпионов. Не знаю, получится ли, но именно такая цель стоит перед нами. Победа над лондонцами должна придать парням уверенности, поэтому нам надо как можно лучше настроиться на этот поединок», - подчеркнул Аллегри.

Также тренер порассуждал над возможным стартовым составом на игру, но заявил, что окончательное решение примет за пару часов до начала противостояния.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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