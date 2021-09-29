Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 304 Комментарии
Лига чемпионов

Тухель рассказал о потерях «Челси» перед матчем с «Ювентусом»

29 Сентября 2021 • 11:34 Комментировать
Ювентус
...
Челси
4.30 3.55 1.95
Через 8 ч. 52 мин.

Лондонский «Челси» подошел к матчу с туринским «Ювентусом» в Лиге чемпионов с серьезными кадровыми проблемами. Об этом рассказал наставник «пенсионеров» Томас Тухель во время общения с журналистами.

«Пулишич, Джеймс и Маунт не смогут выйти на поле. Канте также недоступен из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию. Нголо вынужден уйти в карантин и соблюдать все ограничения», - приводит слова немецкого специалиста пресс-служба английского клуба.

Встреча состоится в Турине сегодня, 29 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовая трансляция пройдет на Liveresult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Томас Тухель
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
29.09  19:45 Зенит ... Мальмё 1.77 3.75 4.8
29.09  19:45 Аталанта ... Янг Бойз 1.47 4.9 6.4
29.09  22:00 Вольфсбург ... Севилья 2.85 3.55 2.45
29.09  22:00 Бавария ... Динамо Киев 1.07 13 30
29.09  22:00 Ред Булл Зальцбург ... Лилль 2.24 3.85 3
29.09  22:00 Манчестер Юнайтед ... Вильярреал 1.45 4.9 6.8
29.09  22:00 Ювентус ... Челси 2.5 3.35 2.9
29.09  22:00 Бенфика ... Барселона 4.3 3.8 1.84
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Сентября
12:53 · Лига чемпионов
Губерниев: «Успех «Шерифа» - повод задуматься о реформах российского футбола и отмене лимита»
12:40 · Лига чемпионов
Почеттино рассказал, как отреагировал на гол Месси 1
12:22 · Лига чемпионов
Колосков: «Я бы не переоценивал достижения «Шерифа»
11:43 · Лига чемпионов
Жоржиньо: «Челси» приехал в Турин за победой»
11:34 · Лига чемпионов
Тухель рассказал о потерях «Челси» перед матчем с «Ювентусом»
11:24 · Лига чемпионов
​Сёмин: «Отменить лимит и повторить путь «Шерифа»? А где сейчас сборная Молдовы?» 6
11:17 · Лига чемпионов
​«Все бездари или лентяи?»: Геркус высказался об академии «Шерифа» 1
11:14 · Лига чемпионов
Фердинанд: «Недопустимо, чтобы Месси лежал за стенкой, это неуважение» 5
10:51 · Лига чемпионов
​Гвардиола: «Я влюблён в Верратти» 9
10:15 · Лига чемпионов
​Клаудиньо мечтает выиграть Лигу чемпионов с «Зенитом» 3
09:55 · Лига чемпионов
Каземиро назвал причину поражения «Реала» от «Шерифа»
09:50 · Лига чемпионов
​Консейсау: «Пропускали от «Ливерпуля», будто мы на тренировке»
09:45 · Лига чемпионов
​Карасёв в матче «Порту» - «Ливерпуль» не показал ни одной карточки – такого не было почти два года
09:42 · Лига чемпионов
Бензема обогнал Рауля и вошёл в топ-4 лучших бомбардиров Лиги чемпионов
09:34 · Лига чемпионов
«Наш пацан»: в твиттер-аккаунте «Тамбова» отреагировали на гол Тиля «Реалу» 1
Все новости
Рекомендуем