Тухель рассказал о потерях «Челси» перед матчем с «Ювентусом»

Лондонский «Челси» подошел к матчу с туринским «Ювентусом» в Лиге чемпионов с серьезными кадровыми проблемами. Об этом рассказал наставник «пенсионеров» Томас Тухель во время общения с журналистами.

«Пулишич, Джеймс и Маунт не смогут выйти на поле. Канте также недоступен из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию. Нголо вынужден уйти в карантин и соблюдать все ограничения», - приводит слова немецкого специалиста пресс-служба английского клуба.

Встреча состоится в Турине сегодня, 29 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовая трансляция пройдет на Liveresult.ru.