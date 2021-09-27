Участие Рабио в игре с «Челси» под вопросом

«Ювентус» рискует потерять ещё одну важную боевую единицу перед встречей с «Челси» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Football Italia информирует о том, что участие Адриена Рабио в матче с «аристократами» под вопросом. Футболиста центра поля «бьянконери» не было в общей группе во время тренировки, что прошла в понедельник. Француз работал по персональному плану.

Напомним, что прежде «старая синьора» лишилась двух основных нападающих, о чём было сообщено на официальном сайте клуба: Пауло Дибала и Альваро Мората травмировались в победном матче с «Сампдорией».