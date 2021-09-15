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Лига чемпионов

Почеттино назвал главного фаворита на победу в Лиге чемпионов

15 Сентября 2021 • 18:14 Комментировать
Брюгге
...
ПСЖ
10.50 6.40 1.25
Через 3 ч. 2 мин.

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино, в преддверии старта его команды в Лиге чемпионов, назвал главного фаворита турнира.

«Я думаю, что мы и «Челси» - фавориты Лиги чемпионов. Лондонцы будут пытаться защитить титул. Летом они стали ещё сильнее и подписали сильных футболистов», - цитирует Почеттино RMC.

Напомним, что в финале прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов «Челси» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 1:0. Единственный гол во встрече забил Кай Хаверц.

Этим летом команда Тухеля подписала нападающего Ромелу Лукаку за 115 миллионов евро и арендовала полузащитника Сауля Ньигеса.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси ПСЖ Маурисио Почеттино
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