Почеттино назвал главного фаворита на победу в Лиге чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино, в преддверии старта его команды в Лиге чемпионов, назвал главного фаворита турнира.

«Я думаю, что мы и «Челси» - фавориты Лиги чемпионов. Лондонцы будут пытаться защитить титул. Летом они стали ещё сильнее и подписали сильных футболистов», - цитирует Почеттино RMC.

Напомним, что в финале прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов «Челси» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 1:0. Единственный гол во встрече забил Кай Хаверц.

Этим летом команда Тухеля подписала нападающего Ромелу Лукаку за 115 миллионов евро и арендовала полузащитника Сауля Ньигеса.