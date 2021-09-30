Лукаку не забивает за «Челси» в четырёх матчах подряд

В рамках второго тура групповой стадии Лиги чемпионов лондонский «Челси» съездил в гости к туринскому «Ювентусу». Подопечные Томаса Тухеля потерпели минимальное поражение со счетом 0:1.

Стоит отметить, что нападающий «пенсионеров» Ромелу Лукаку продлил свою безголевую серию уже до четырех поединков подряд. Ранее бельгийский голеадор не смог отметиться взятием ворот во встречах с «Тоттенхэмом», «Астон Виллой» и «Манчестер Сити».

В текущем розыгрыше чемпионата Англии 28-летний нападающий забил три гола в пяти матчах.

Ромелу вернулся в лондонский клуб прошлым летом, заключив долгосрочный контракт до 2026 года.