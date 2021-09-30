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Лига чемпионов

Аллегри: «При всем уважении к «Челси», но Щесны весь матч находился без работы»

30 Сентября 2021 • 08:20 Комментировать
Ювентус
1:0
Челси
окончен

«Ювентус», по всей видимости, начинает выходить из игрового кризиса. Туринцы набрали победную ходу во внутреннем чемпионате, а вчера и вовсе обыграли главного конкурента за первое место в группе Лиги чемпионов, действующего обладателя титула «Челси» (1:0).

Наставник итальянцев Массимилиано Аллегри остался доволен увиденным, чем поделился на послематчевом интервью в эфире Amazon Prime Italia. «У соперника не было ярких моментов, мы же сумели выжать практически максимум из контратак. Победа над «Челси» - значимый шаг в сторону плей-офф. При всем уважении к лондонцам, но сегодня Войцех Щесны весь матч находился без работы. Радует, что «Ювентус» понимает, каким образом надо побеждать в подобных поединках», - прокомментировал главный тренер.

Добавим, что в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов клуб из Турина вылетел уже на стадии 1/8 финала, а Аллегри был приглашен, чтобы улучшить этот показатель.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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