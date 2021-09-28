​Тухель: «Построить сильную команду можно и без Роналду»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель перед матчем против «Ювентуса» прокомментировал тот факт, что туринский клуб летом потерял Криштиану Роналду.

«Роналду – один из самых великих игроков в истории футбола. «Ювентус» потерял авторитетного игрока, большого чемпиона, большую личность. Но выигрывать матчи и построить сильную команду можно и без Роналду.

У «Ювентуса» есть опыт и характер, есть определённый менталитет, заточенный на победы. Мы столкнёмся с серьёзным противником, и это хорошо. В таких играх можно совершенствоваться и становиться сильнее», - сказал Тухель на пресс-конференции.

Матч «Ювентус» - «Челси» пройдёт в среду, 29 сентября.