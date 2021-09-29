Жоржиньо: «Челси» приехал в Турин за победой»

Один из ведущих футболистов лондонского «Челси» Жоржиньо высказался о предстоящем поединке с туринским «Ювентусом» во втором туре групповой стадии Лиги чемпионов.

«Нам будет противостоять команда, которая очень хорошо обучена тактически. Туринцы отлично играют в обороне, ведь у них очень высокая организация. «Юве» - топ-соперник, мы уважительно относимся к ним. Но в Турин «Челси» приехал только за победой», - передает слова полузащитника пресс-служба «пенсионеров».

«Ювентус» примет «Челси» на своем поле сегодня, 29 сентября. Начало игры запланировано в 22:00 по московскому времени.