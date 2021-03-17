Рамос: «У «Реала» была задача выйти в четвертьфинал, мы её выполнили»

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос пообщался с представителями СМИ после победы над «Аталантой» в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:1.

«У нас была задача выйти в четвертьфинал, мы ее выполнили. «Реал» добился хорошего результата. Мы могли забить больше голов, но довольны и таким счетом», - передает слова испанского футболиста пресс-служба УЕФА.

В первом матче «королевский» клуб одержал победу над итальянским коллективом со счетом 1:0. По сумме двух матчей «Реал» выиграл 4:1 и пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов.