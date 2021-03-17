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Винисиус: «Я должен прибавлять»

17 Марта 2021, 10:59,

Бразильский форвард Винисиус Жуниор, играющий за мадридский «Реал», прокомментировал победу над «Аталантой» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. «Сливочные» выиграли со счетом 3:1.

«Мы добились победы, это самое важное. Что касается моей игры, то я должен прибавлять. Надеюсь, что использую свой следующий момент. Я каждый день много работаю, чтобы становиться лучше», - передает слова нападающего официальный сайт УЕФА.

Во встрече с итальянским клубом Винисиус имел несколько хороших моментов, однако не смог их реализовать.

«Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, одолев «Аталанту» с общим счетом 4:1.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Винисиус Жуниор
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