Винисиус: «Я должен прибавлять»

Бразильский форвард Винисиус Жуниор, играющий за мадридский «Реал», прокомментировал победу над «Аталантой» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. «Сливочные» выиграли со счетом 3:1.

«Мы добились победы, это самое важное. Что касается моей игры, то я должен прибавлять. Надеюсь, что использую свой следующий момент. Я каждый день много работаю, чтобы становиться лучше», - передает слова нападающего официальный сайт УЕФА.

Во встрече с итальянским клубом Винисиус имел несколько хороших моментов, однако не смог их реализовать.

«Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, одолев «Аталанту» с общим счетом 4:1.