Винисиус: «Я должен прибавлять»

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17 Марта 2021, 10:59,
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Бразильский форвард Винисиус Жуниор, играющий за мадридский «Реал», прокомментировал победу над «Аталантой» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. «Сливочные» выиграли со счетом 3:1.
«Мы добились победы, это самое важное. Что касается моей игры, то я должен прибавлять. Надеюсь, что использую свой следующий момент. Я каждый день много работаю, чтобы становиться лучше», - передает слова нападающего официальный сайт УЕФА.
Во встрече с итальянским клубом Винисиус имел несколько хороших моментов, однако не смог их реализовать.
«Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, одолев «Аталанту» с общим счетом 4:1.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Винисиус Жуниор