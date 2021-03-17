Гасперини: «Не жалею о выборе состава на матч с «Реалом»

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о поражении в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионом с мадридским «Реалом». Бергамаски уступили со счетом 1:3.

«Я не жалею о выборе состава. Конечно, нам хотелось лучше выступить, но так получилось. Очень жаль.

Это хороший опыт для команды и любого тренера. Нам противостоял один из сильнейших клубов Европы. «Аталанта» хорошо проводит сезон, но последние две игры в Лиге чемпионов разочаровали», - приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

В первом матче на своем поле «Аталанта» проиграла со счетом 0:1. Таким образом, «Реал» одолел итальянцев по сумме двух поединков - 4:1.