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Гасперини: «Не жалею о выборе состава на матч с «Реалом»

17 Марта 2021, 10:38,

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о поражении в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионом с мадридским «Реалом». Бергамаски уступили со счетом 1:3.

«Я не жалею о выборе состава. Конечно, нам хотелось лучше выступить, но так получилось. Очень жаль.

Это хороший опыт для команды и любого тренера. Нам противостоял один из сильнейших клубов Европы. «Аталанта» хорошо проводит сезон, но последние две игры в Лиге чемпионов разочаровали», - приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

В первом матче на своем поле «Аталанта» проиграла со счетом 0:1. Таким образом, «Реал» одолел итальянцев по сумме двух поединков - 4:1.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Аталанта, Джан Пьеро Гасперини
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