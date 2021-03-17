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Сапата: «Аталанта» расстроена, мы хотели выйти в четвертьфинал»

17 Марта 2021, 12:41,

Форвард «Аталанты» Дуван Сапата высказался об ответном поединке против мадридского «Реала» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Бергамаски потерпели поражение в Испании со счетом 1:3.

«Команда расстроена, мы хотели пройти в четвертьфинал. В Мадриде у нас не получилось навязать свою игру. Очень жаль, что все так закончилось», - передает слова 29-летнего колумбийского футболиста официальный сайт УЕФА.

В первом матче «Аталанта» на своем поле уступила «Реалу» со счетом 0:1. Таким образом, подопечные Зинедина Зидана одолели соперника с суммарным счетом 4:1. «Сливочные» шагнули в 1/4 финала турнира.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Аталанта, Дуван Сапата
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