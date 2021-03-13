Гасперини: «Аталанта» надеется пройти «Реал»

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о предстоящем ответном поединке против мадридского «Реала» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы отправимся в Мадрид не на прогулку. «Аталанте» будет нелегко отыграться, но в любом случае было бы трудно, даже если бы первый матч завершился без пропущенного гола.

В домашней встрече мы много защищались из-за удаления. Поэтому не смогли показать свою лучшую игру. Но мы надеемся, что сможем выйти в четвертьфинал», - цитирует тренера Sky Sport Italia.

Ответная игра между «Реалом» и «Аталантой» состоится в Мадриде 16-го марта. В первом матче бергамаски уступили со счетом 0:1.