Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Ловчев: «Гасперини не верит в Миранчука»

17 Марта 2021, 09:28,

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о полузащитнике Алексее Миранчуке после поражения «Аталанты» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«Это показатель нашего футбола. Наших игроков не ставят. Значит, в Алексея тренера не верит, как в основного игрока», - заявил эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что клуб из Бергамо потерпел поражение в Мадриде со счетом 1:3. В первом поединке «Аталанта» также уступила «Реалу» (0:1). Бергамаски завершили выступление в Лиге чемпионов, а испанский гранд шагнул в четвертьфинал.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Аталанта, Евгений Ловчев, Алексей Миранчук
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Ювентус» решил продать Роналду
«Ювентус» решил продать Роналду
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА
Ламела забил чудо-гол и удалился, а его «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в дерби
Ламела забил чудо-гол и удалился, а его «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в дерби


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола