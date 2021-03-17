Ловчев: «Гасперини не верит в Миранчука»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о полузащитнике Алексее Миранчуке после поражения «Аталанты» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«Это показатель нашего футбола. Наших игроков не ставят. Значит, в Алексея тренера не верит, как в основного игрока», - заявил эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что клуб из Бергамо потерпел поражение в Мадриде со счетом 1:3. В первом поединке «Аталанта» также уступила «Реалу» (0:1). Бергамаски завершили выступление в Лиге чемпионов, а испанский гранд шагнул в четвертьфинал.