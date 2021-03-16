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​Аккаунт «Реала» в Twitter взломали, у Родриго нет травмы

16 Марта 2021, 14:38,

Во вторник якобы пресс-служба «Реала» сообщила о травме Родриго. Как сообщают испанские СМИ, медицинское заключение было ложным, и форвард готов выйти на поле в матче против «Аталанты».

Как сообщает Radio Marca, аккаунт «Реала» в Twitter был взломан, и информацию о повреждении у Родриго размещали не представители пресс-службы.

«Реал» и «Аталанта» сыграют в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов во вторник, стартовый свисток прозвучит в одиннадцать часов вечера по Москве. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что в первой игре «Реал» обыграл «Аталанту» со счётом 1:0.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Родриго
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