​Аккаунт «Реала» в Twitter взломали, у Родриго нет травмы

Во вторник якобы пресс-служба «Реала» сообщила о травме Родриго. Как сообщают испанские СМИ, медицинское заключение было ложным, и форвард готов выйти на поле в матче против «Аталанты».

Как сообщает Radio Marca, аккаунт «Реала» в Twitter был взломан, и информацию о повреждении у Родриго размещали не представители пресс-службы.

«Реал» и «Аталанта» сыграют в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов во вторник, стартовый свисток прозвучит в одиннадцать часов вечера по Москве. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что в первой игре «Реал» обыграл «Аталанту» со счётом 1:0.