Лига чемпионов 2020-2021
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Впервые с 2016 года итальянские клубы не сыграют в четвертьфинале ЛЧ

18 Марта 2021, 13:29,

Подошли к завершению ответные поединки 1/8 финала Лиги чемпионов. По их итогам стало известно, что ни один из представителей итальянской Серии А не смог пробиться в четвертьфинал турнира.

Напомним, что миланский «Интер» завершил свое выступление в ЛЧ на групповой стадии. «Аталанта», римский «Лацио» и туринский «Ювентус» вылетели в 1/8 финала.

Согласно данным Opta Paolo в «Твиттере», впервые с сезона-2015/2016 в четвертьфинале Лиги чемпионов не будет ни одного итальянского клуба.

В 1/4 финала шагнули следующие команды: «ПСЖ», «Ливерпуль», «Бавария», «Боруссия» Дортмунд, «Порту», «Реал», «Манчестер Сити» и «Челси». Жеребьевка пройдет в пятницу, 19-го марта.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Лацио, Аталанта
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