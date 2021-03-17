Капелло: «Реал» сильнее «Аталанты», была видна разница в классе»

Итальянский тренер Фабио Капелло, ранее поработавший в мадридском «Реале», «Ювентусе» и национальной сборной России, отреагировал на уверенную победу «королевского» клуба над «Аталантой» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Разница в классе команд бросалась в глаза. «Реал» был явно сильнее «Аталанты», - приводит слова 74-летнего специалиста пресс-служба УЕФА.

В первом матче, состоявшемся в Бергамо, подопечные Зинедина Зидана отпраздновали победу со счетом 1:0. По сумме двух поединков мадридский коллектив уверенно шагнул в следующую стадию Лиги чемпионов.