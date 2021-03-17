Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Капелло: «Реал» сильнее «Аталанты», была видна разница в классе»

17 Марта 2021, 11:46,

Итальянский тренер Фабио Капелло, ранее поработавший в мадридском «Реале», «Ювентусе» и национальной сборной России, отреагировал на уверенную победу «королевского» клуба над «Аталантой» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Разница в классе команд бросалась в глаза. «Реал» был явно сильнее «Аталанты», - приводит слова 74-летнего специалиста пресс-служба УЕФА.

В первом матче, состоявшемся в Бергамо, подопечные Зинедина Зидана отпраздновали победу со счетом 1:0. По сумме двух поединков мадридский коллектив уверенно шагнул в следующую стадию Лиги чемпионов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Фабио Капелло, Аталанта
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Ювентус» решил продать Роналду
«Ювентус» решил продать Роналду
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА
Ламела забил чудо-гол и удалился, а его «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в дерби
Ламела забил чудо-гол и удалился, а его «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в дерби


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола