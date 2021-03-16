Миранчук в запасе на матч с «Реалом»: стартовые составы

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16 Марта 2021, 21:56,
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В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» сыграет против «Аталанты». Главные тренеры команд назвали составы на игру. Полузащитник бергамаском Алексей Миранчук оказался на скамейке запасных.
«Реал»: Тибо Куртуа, Лукас Васкес, Рафаэль Варан, Серхио Рамос, Начо, Ферлан Менди, Лука Модрич, Федерико Вальверде, Тони Кроос, Карим Бензема, Винисиус Жуниор.
«Аталанта»: Марко Спортьелло, Рафаэл Толой, Берат Джимсити, Хосе Паломино, Йоаким Меле, Мартен де Рон, Маттео Пессина, Робин Госенс, Марио Пашалич, Руслан Малиновский, Луис Муриэль.
Стартовый свисток в матче «Реал» - «Аталанта» прозвучит в 23:00. В первом поединке мадридцы победили (1:0).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Реал Мадрид, Аталанта, Алексей Миранчук